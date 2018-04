RED’den Hologram Ekranlı Telefon Hydrogen One

Yeni teknoloji sayesinde artık videolarımızı ekran yerine holograma bakarak izleyebileceğiz. Telefonumuzdaki görüntüleri adeta sihirli bir şekilde yansıtacak Hydrogen One, 5.7 inç ekrana sahip. Ürünün alüminyum modeli 1200 modelden satılacakken “premiumüstü” olarak tanımlanan diğer model 1600 dolara satılacak ve titanyumdan üretilecek. Şu aşamada tasarım ve donanım son aşamaya gelmediği için elimizde kesinleşmiş fazla veri bulunmuyor.

Hologram Ekran Deneyimi

RED markasını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ancak RED, özellikle Hollywood’da tercih ediliyor. Son derece profesyonel amaçlı üretilen RED marka kameralar Yenilmezler (Avengers) Hobbit, Karayip Korsanları, Transformers gibi birçok filmde yönetmenlerin tercihi olmayı başardı. İleri teknolojiyi kameralarına yansıtan RED, lenslerinden işlemcisine büyük bir özenle üretim sürecini tamamlayarak kayıpsız, yüksek kaliteli ve çözünürlüklü görüntü kaydetmeye yarıyor. İşte RED, bu birikimi telefonlara yansıtıp yeni bir akım yaratmayı hedefliyor.

RED her ne kadar kameradan gelen uzmanlık alanına güveniyor olsa da hologram konusu bambaşka bir alan. Bu bilinçle hareket eden RED, HP’den ayrılarak 2014 yılında kurulan LEIA Inc ile ortak çalışıyor. LEIA Inc ile RED’in yolları da 2015’te deneysel amaçlı üretilen hologram ekran tanıtımından sonra kesişiyor.

Gerçek Anlamda Etkileşimli Ekran

RED’in kurucusu Jim Jannard, özellikle Amazon’un üç boyutlu ekrana sahip Fire Phone modeli veya Nintendo 3DS’teki gibi gözlüksüz üç boyutlu denemeleri çok iyi etüt ettiklerini söylüyor. Hatalardan ders çıkaran Jannard oldukça iddialı: “Bizim ekranımız daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor,” diyor. Bunun iyi veya kötü olup olmadığını elbette zamanla göreceğiz. Ancak bilinen bir gerçek ekranın gerçekten özel olduğu. Bu özellik de LCD’yi oluşturan her bir pikselin istenildiği takdirde ışığı farklı açılarda yansıtabilmesinden kaynaklanıyor. Farklı açılarda yansıyan ışık da insan gözünde hologram ya da üç boyut ve derinlik yanılsamasına neden oluyor. Hologramın aynı zamanda etkileşimli olacağı da söyleniyor. Detayları tam olarak belirlenmese de özellikle bu telefon için oyun ve uygulama geliştirilirse eşi benzeri görülmemiş bir deneyim yaşayabiliriz. Ellerinizi kullanarak detektifi canlandırdığınızı ya da hologram öğretmen ile yemek yaptığınızı hayal edin. Seçenekler gerçekten de sonsuz. Ekranın diğer avantajı hologram dışında alıştığımız ekranlar gibi iki boyutlu çalışabilmesi. Dolayısıyla hem geleneksel hem de yenilikçi anlamda ekran kullanıcı ve geliştiriciye esneklik sağlıyor.

Çok Boyutlu Ses

İddia büyük: Hologram ile izlediğimiz görüntüler üç boyuttan bile daha etkileyici olacak. Ancak RED mühendisleri bizi sadece görsel bir şölenle yalnız bırakmaktansa ses konusunda da iddialı bir hamle yapıyor. Hydrogen One kullanıma bağlı olarak hologram moduna geçtiğinde stereo sesi ona paralel olarak “çok boyutlu” dağıtılacak şekilde ayrıştıracak bir algoritmaya sahip olacak. Yetkililer bu durumu “Duyularınıza saldıracak kadar iddialı olacak sürükleyici bir deneyim” olarak nitelendiriyorlar.

Peki, bunca avantajına rağmen Hydrogen One piyasada tutacak mı? Şahsi fikrim satış rakamıyla olmasa bile sunduğu yenilik ile RED piyasada büyük bir değişimi başlatacak. Yeni veya mevcut telefon üreticileri Samsung ve Apple’ı devirmek için hologram ekranlı modellere şans verebilir. Ancak asıl önemli olan bu ekranı gerçek anlamda kullanacak yazılımın olması. RED kameradaki başarı ve bilgisini yazılım mühendisleri ile birleştirebilirse akıllı telefonlar kökten değişebilir. Aksi halde hologramın da unutulan teknolojik deneyler arasında yer alma ihtimali var.