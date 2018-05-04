Reddit’in kurucusu: Bitcoin 20 bin, Ethereum 15 bin dolara çıkacak

İnternet dünyasının efsanesi haline gelen Reddit, her gün milyonlarca kullanıcısının binlerce konu hakkında tartışmasını sağlıyor. Platformda en sık tartışılan konu başlıklarından birisi ise kripto paralar. Aslında kripto paralar ve onların geleceği, dünyanın en ünlü ekonomistlerinin bile sürekli tartıştıkları konular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların çok yüksek tutarlara ulaşması, ardından 2018’in ilk üç ayında ciddi değer kayıpları yaşamaları, yatırımcıların gözünü korkutmuştu. Son 1 aydır yeniden toparlanmaya başlayan kripto paralar, tekrar yükseliş eğilimi gösteriyorlar.

Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum hakkındaki görüşlerini açıklayan Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian, 2018’de Ethereum’un 15 bin dolara kadar yükseleceğini söylüyor. Teknoloji dünyasının uzun yıllardır içinde olan bir girişimciden bu sözleri duymak, yatırımcıların gözünde olumlu bir izlenim yaratabilir.

Reddit haricinde 2012 yılında hayata geçirdiği Initialized Capital isimli girişim şirketinde çalışan Ohanian, bu açıklamaları ünlü ekonomi dergisi Fortune’a yaptı. Ethereum’un var olan diğer kripto para birimlerinden daha uzun ömürlü olduğunu söyleyen girişimci, 2018 yılı içinde Bitcoin’in yeniden 20 bin dolar barajına ulaşacağına inanıyor.

Ohanian, “Hala biraz Bitcoin’im var ve bence Bitcoin, bir değer deposu olmaya devam edecek. En çok da Ethereum hakkında olumlu düşünüyorum." diyor.

Ethereum’un 15 bin dolarlık bir seviyeye ulaşabilmesi için şu anda 67 milyar dolar olan market değerini 1.5 trilyon dolara çıkartması gerekecek. Bunun için yaklaşık 7 aylık bir vakti var. Bitcoin ise Ohanian’ın sözlerinden hareketle market değerini 340 milyar dolara yükseltmek zorunda. Tüm bunlar ise daha çok insanın yatırım yapması gerektiğini bizlere söylüyor.

Alexis Ohanian, kripto paraların temelinde bulunan Blok Zinciri teknoloji hakkında da çok umutlu. Şu anda Google, Microsoft, Apple ve Facebook gibi devler Blok Zinciri önlemleri kullanarak, altyapılarını daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyorlar.

(Webtekno)