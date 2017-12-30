Ripple'dan tarihi rekor: En büyük ikinci kripto para oldu

Kripto para dünyasının geniş kitlelere kendini tanıtmayı başardığı yıl olarak kayıtlara geçecek olan 2017'nin son günlerine girerken Bitcoin'in durgunlaştığını diğer kripto paraların ise ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Tabi hem değer hem de popülerliği itibariyle Bitcoin, kripto para denildiğinde akla gelen ilk isim ancak son günlerde değerini bir hayli artıran Ripple da adından söz ettiriyor. Bu yılın ilk günlerinde 0.0065$ değerine sahip olan Ripple son olarak 2$ değerini de aşarak tarihi bir rekora imza attı.

Ether'i Geride Bıraktı

Ripple Asya pazarında faaliyet gösteren iştiraki SBI Ripple Asia şirketinin, Japonya'daki önemli kredi kartı şirketleriyle konsorsiyum kurmasının ardından borsada XRP kısaltmasıyla işlem gören kripto paranın değeri adeta fırladı.24 saat içinde değerini yüzde 50'nin üstünde artıran Ripple'ın değerindeki artış ticaret hacmine de yansıdı. Dün sabah saatlerinde 56 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Ripple'ın şu anki ticaret hacmi 85 milyar dolar seviyesinde. Böylece XRP, 73 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Ether'i geride bırakarak en büyük ikinci kripto para olmayı başardı.

Bitcoin'in düşüş yaşadığı günlerde değerini korumayı başaran Ripple, 2$'ın üstündeki değerini ne kadar korur bilinmez ancak Bitcoin'in ilk sırada yer aldığı kripto para dünyasında; Ether ve Bitcoin Cash'ten sonra Ripple da ikincilik koltuğuna oturmayı başararak kripto paralar arasındaki çekişmeyi tekrar alevlendirmiş oldu.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, 2$ değerini aştıktan sonra da yükselişini sürdüren Ripple değerini 2.85$'a kadar çıkarmayı başardı. Bu rekor değerin ardından ufak bir değer düşüşü yaşayan kripto para şu sıralar 2.60$'dan işlem görüyor.