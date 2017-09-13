Robotlar insan zekasını ne zaman geçecek?

Ancak yapay zekanın ilerleme hızına bakılarak, robotların bir gün insandan daha zeki olacağını tahmin eden bilim insanları şimdi bu beklentilerinin zamanını geri çektiler.

aha önce bilim ve teknoloji dünyasında ortak görüş olarak 2040 yılının dile getirildiği bu “yapay zekanın insan zekasına eşitlenmesi” tarihi, HP’nin yapay zeka ve robotlar konusunda araştırma yapan ekibinin başında bulunan baş bilim insanı Shane Wall tarafından daha da geriye çekildi.

Shane Wall, yapay zekanın öğrenme ve kendini geliştirme hızının beklenenden çok daha hızlı çıktığını ve bu süratle devam etmesi halinde insan zekasına eş değer yapay zekaların 2029 yılında görülmeye başlayacağını açıkladı.

İnsan gibi düşünen makinelerin ortaya çıkmasıyla, üretim tesislerinde, tehlikeli görevlerde, sorumluluk alınmasının gerektiği riskli işlerde robotların çok daha aktif olacağını ve riskleri, tehlikeleri, hataları daha başarılı şekilde analiz ederek, görevleri daha fazla başarıyla sonlandırabileceğini anlatan Wall, bu nedenle pek çok alanda robotların iş başı yapmasının kaçınılmaz olacağının da altını çiziyor. (Tech Inside)