Robotlar Üçüncü Dünya Savaşı başlatabilir, fakat tek başlarına değil

Sputnik’e konuşan Sharkey, “Şu anda ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerde yapay zeka bazında yeni ve bağımsız silahlar geliştiriliyor. Amaç, bu sistemlerin insan müdahalesi olmadan hedeflerini belirleyip insanları öldürebilmesi” diye konuştu.

'HER ŞEY, İNSANIN TEKNOLOJİYİ NASIL KULLANACAĞINA BAĞLI'

Elon Musk’ın Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili açıklamasını değerlendiren Sharkey, şöyle konuştu: “Ben de robotların Üçüncü Dünya Savaşı başlatabileceklerini düşünüyorum, fakat tek başlarına değil. Her şey, insanın bu teknolojileri nasıl kullanacağına bağlı. Sn. Musk, makinelerde bize saldırma isteği oluştuğunu düşünüyor. Dünyadaki en akıllı algoritmalara bir göz atalım. Örneğin büyük usta Garry Kasparov bir bilgisayara yenildi. Bilgisayarın süper zeki olduğu söylenebilir, fakat aslında öyle değil. Sonuçta yendiği için sevincinden zıplayıp, etrafındakilerle tokalaşmadı. Oyunun ortasında fişini çekselerdi kendisi için fark eden bir şey olmazdı. Sonuçta bu sadece bilgisayara sinyaller gönderen bir program. Böyle bir arkadaşım olsaydı ona kesinlikle zeki demezdim, daha çok onu aptal bir hizmetkâr olarak görürdüm. Makinelerin istekleri yok, aynı telefonunuzun olduğu gibi programlanmış bir mekanizma."

'BELKİ İŞİMİZDEN OLURUZ AMA TÜM GEZEGENİN KARNINI DOYURMUŞ OLURUZ

Sharkey, Birleşmiş Milletler'de (BM) birçok kişinin insansız silahların kullanılmasını yasaklayacak bir yasa tasarısını geçirmeye çalıştıklarına, çünkü bu silahların yeni bir savaşa yol açabileceklerine dikkat çekti. İngiliz uzman, “Robotlar sürekli hata yapar, bir robotun yapacağı hataya başka bir robot yanıt verir ve savaş başlar. Ancak doğru kullanıldıklarında robotların çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çevreyle ilgili birçok sorunumuz var. Buz örtüsünün içinden geçip buzulların erimesini takip edebilen, mercan resiflerini yenileyebilen robotlar var. Yani ekolojiyi yenilemek için para yatırmak gerekir. Gıdanın etkili bir şekilde kullanılması için birçok güzel teknoloji mevcut. Çiftçi robotlar tarım sektörünü fethediyor. Belki de işimizden oluruz, ama buna karşılık tüm gezegenin karnını doyurmuş oluruz. Sonuçta hangi yöne gideceğine insan kendi karar verir” ifadelerini kullandı.