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ROKETSAN Stabilize Cirit Füze Platformu'nun üretimine başladı

ROKETSAN Stabilize Cirit Füze Platformu KMC'nin üretimine başladı. Platform yakında UMTAS ve L-UMTAS füzelerini de atabilecek.

  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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KMC, tamamen ROKETSAN öz kaynakları kullanılarak kara birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak üzere geliştirilen bir sistem. Tüm entegrasyon ve test faaliyetleri dedike edilmiş bir takım ile kısa zamanda gerçekleştirildi. KMC, benzersiz ve etkin performans özellikleri sayesinde modern silahlı kuvvetler tarafından yakından takip ediliyor.
 
 
KMC sistemine, hali hazırdaki CİRİT Füzesi atabilme yeteneğine ek olarak, yakın zamanda tanksavar füzelerini (UMTAS ve L-UMTAS) atabilme yeteneği de kazandırılacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 2016 yılında imzalanan sözleşme kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılacak ilk kafile teslimatlara yönelik üretim çalışmaları başladı.
Kaideye Monteli CİRİT (KMC), yüksek hareket kabiliyeti, 360° hareket ve vuruş kabiliyeti ile araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize CİRİT Füze istasyonu ile durarak ve hareket halinde atış yapabilme özelliği, hedefe otomatik yönelme yeteneği, EOS Entegre Direk (Mast) Sistemi ile yüksek keşif, gözetleme ve hedef takibi yeteneği, STANAG 3733’e uyumlu otonom lazer işaretleme, dörde bölünebilir ekran, full HD IR, TV ve SWIR video ile ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif) gündüz/gece operasyon kabiliyeti, operatör komutan konsolu, MIL-STD-1760 uyumluluk, araç içi yedek mühimmat depolama ve C-130 Uçağı ile taşınabilen taktik tekerlekli ve paletli araç özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

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