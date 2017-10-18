ROKETSAN, Ukrayna ile uzaya açılmaya hazırlanıyor
ROKETSAN, 10-13 Ekim tarihleri arasında, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Arms & Security fuarından, önemli gelişmelerle döndü.
ROKETSAN’ın ilk kez katıldığı ve özellikle uzay alanında, Ukrayna ile iş birliğinin öne çıktığı etkinlikte, Ukrayna tarafıyla yapılan ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katılım sağladığı ikili toplantıların da gündem maddesi uzay alanında iş birliği oldu.
Uzay teması, ROKETSAN’ın görüşmelerinin yanı sıra standının tasarımına ve fuar için hazırlanan tanıtım videolarında da ön planda yer aldı.
ROKETSAN, fuarda ayrıca, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Demir’in şahitliğinde, zırh çözümlerini konu alan bir anlaşmaya da imza attı. Ukraynalı Ukroboronprom firması çatısı altında faaliyet gösteren SpetsTechnoExport firması ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalar, ortak zırh çözümleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak.
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