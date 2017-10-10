ROKETSAN Ukrayna ile zırh geliştirmek için sözleşme imzaladı ASELSAN ve ROKETSAN firmaları, Ukrayna'da iki yeni anlaşmaya imza attı. ASELSAN, SFTE Spets Techno Export firması ile 'Zaslon-L' Aktif Koruma Sistemleri tedarikine yönelik bir kontrat imzalanırken ROKETSAN, aynı firma ile ortak reaktif zırh (ERA) geliştirilmesine yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı.