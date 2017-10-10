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ROKETSAN Ukrayna ile zırh geliştirmek için sözleşme imzaladı

ASELSAN ve ROKETSAN firmaları, Ukrayna'da iki yeni anlaşmaya imza attı. ASELSAN, SFTE Spets Techno Export firması ile 'Zaslon-L' Aktif Koruma Sistemleri tedarikine yönelik bir kontrat imzalanırken ROKETSAN, aynı firma ile ortak reaktif zırh (ERA) geliştirilmesine yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

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ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Alpman ile SFTE Spets adına Başkan Yardımcısı Vladyslav Belbas'ın imzaladığı çerçeve anlaşması kapsamında Türkiye ile Ukrayna'nın ortak geliştireceği reaktif zırh sistemi, Türkiye'deki tankların anti-tank füzelerine karşı korunması amacını güdüyor.
 

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