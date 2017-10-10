ROKETSAN Ukrayna ile zırh geliştirmek için sözleşme imzaladı

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Alpman ile SFTE Spets adına Başkan Yardımcısı Vladyslav Belbas'ın imzaladığı çerçeve anlaşması kapsamında Türkiye ile Ukrayna'nın ortak geliştireceği reaktif zırh sistemi, Türkiye'deki tankların anti-tank füzelerine karşı korunması amacını güdüyor.
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