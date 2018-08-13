Romanya'dan Lockheed Martin'e yeni topçu roketi siparişi

Lockheed Martin Firması’nın geliştirdiği HIMARS’ta, her araçtan altı adet güdümlü topçu roketi veya bir adet taktik füze ateşlenebiliyor.

Ağustos 2017’de ABD, Romanya’ya 1,25 milyar Amerikan Doları tutarında olası bir HIMARS satışını onaylamıştı.

(C4Defence)