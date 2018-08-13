Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Romanya'dan Lockheed Martin'e yeni topçu roketi siparişi

Lockheed Martin, M142 High Mobility Artillery Rocket (Yüksek Performanslı Topçu Roketi /HIMARS) siparişi aldı. Siparişi veren Romanya, 218 milyon Amerikan Doları tutarındaki anlaşma ile 18 adet M142 HIMARS tedarik edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lockheed Martin Firması’nın geliştirdiği HIMARS’ta, her araçtan altı adet güdümlü topçu roketi veya bir adet taktik füze ateşlenebiliyor. 
 
Ağustos 2017’de ABD, Romanya’ya 1,25 milyar Amerikan Doları tutarında olası bir HIMARS satışını onaylamıştı.   
 
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA