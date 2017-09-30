Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri: Göktuğ Bozdoğan ve Gökdoğan

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaştı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacaktır. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığı geliştirme aşamasındadır.

2019 sonunda kabul testlerini bitirilmesi hedeflenen Göktuğ füzesinin Varyant-2 (Gökdoğan / Peregrine) füze modeli kullanıma alınacak ve F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” füzesinin yerini alacak. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Bozdoğan / Merlin) füzesi ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulacak.

Füzelerin genel özellikleri

Göktuğ Bozdoğan / Merlin Uzun Menzilli RF Güdümlü Hava-Hava Füzesi

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmıştır. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacaktır. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığı geliştirme aşamasındadır.

Gökdoğan / Peregrine Kısa/Orta Menzilli IIR Güdümlü Hava-Hava Füzesi

Gödoğan / Peregrine füzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin halen kullanımında olan kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder füzesinin yerini alacak, kısa/orta menzilli bir hava-hava füzesidir. Füze IRIS-T gövde yapısını kullanan, Hisar-A ve Hisar-O da kullanılan Aselsan IIR arayıcı başlığını kullanacaktır. Füzenin envantere girmesi, Hisar programı tarafından Aselsan tarafından geliştirilmekte olan IIR başlığın tamamlanmasının ardından çok kısa bir sürede gerçekleşebilecek durumdadır.