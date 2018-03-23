Rus bilim insanları ne istediğinizi bilen cihaz geliştirdi

Rus uzmanlar süper iletken manyetometrik yönteminin kullanıldığı, beyindeki biyomanyetik ve zayıf manyetik alanların tespitini sağlayan bir cihaz üretti. Beyne doğrudan müdahale yapılmaksızın sonuç veren cihaz ile derinlerdeki istekleri belirlemek için kişinin yalnızca özel bir odada sistem kabinin içinde sabit şekilde oturması yeterli.

Rosatom’la işbirliğiyle geliştirilen sistem, kabindeki kişinin beynindeki elektromanyetik dalgaları yakalayıp edindiği verileri kaydedici bölüme aktarabiliyor.

Sputnik’e konuşan bilim insanları, cihazın bireylerin ‘istek merkezlerini’ kontrolünü sağlayacağını ifade etti.

Biyoloji Profesörü Yevgeniya Lobkayeva da MK sitesine yaptığı açıklamada, bu teknoloji ile uyuşturucu bağımlısı kişilerin ‘istek merkezlerinin’ belirlenebileceği ve eğilimlerinin kontrol edilebileceğini söyledi.

Bu buluşun yemek yeme isteğini kontrol etmek amacıyla beslenme alanında da kullanılabileceği belirtiliyor.

(Sputnik)