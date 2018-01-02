Rus Donanması konvansiyonel gruplaşmaya geçiyor
Rus Donanması filolarını konvansiyonel silah sistemlerini taşıyan gemilerle korumaya alacak.
Vlademir Korolev’in açıklamasına göre yüksek isabet yetenekli silah sistemlerini taşıyan gemiler refakat görevine katılacak. Rus emekli denizcilerine seslenen Korolev bu sayede silah ve mühimmatın dağılımında denge sağlanacağını kaydetti.
Kasım 2017'de Rus Savunma Bakanı General Sergey Şoigu 2020'den itibaren Rus konvansiyonel güçlerinin ülke güvenliğini saülamaya yeterli olacağını açıklamıştı. (C4Defence)
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