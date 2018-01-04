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Rus şirketi, yeniden kullanılabilir roket üretme çalışmalarına başlıyor

Rusya'da faaliyet yürüten Makeyev Roket Tasarım Bürosu'nun yeniden kullanılabilir robotik fırlatma sistemi üretiminin öngörüldüğü 'Korona' projesini tekrar gündemine aldığı belirtildi.

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Makeyev Roket Tasarım Bürosu'nun baş tasarımcısı Vladimir Degtyar, Rus basınına yaptığı açıklamada, 'Korona' adlı projeyi yeniden başlatacaklarını söyledi.
Korona roketi, 1992-2012 yılları arasında aktif olarak geliştirilmiş ancak prototip aşamasında ekonomik nedenlerden ötürü askıya alınmıştı.
 
Korona, ABD'deki McDonnel Douglas DC-X sistemi ve Japon RVT projesi de dahil tarihin en önemli yeniden kullanılabilir roket tasarımlarından biri. Başlangıçta tek kullanımlık olarak geliştirilen roket, daha sonra ekonomik verimliliğinin artırılması için yeniden kullanılabilir olarak revize edilmişti.
 
Sputnik'in haberine göre, Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firması, geçen ay denediği Falcon 9 adlı yeniden kullanılabilir roketle büyük yankı uyandırmıştı.

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