Rus, Soyuz MS-08 uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Astronotlar Drew Feusel, Ricky Arnold (ABD) ve Oleg Artemyev'den (Rusya) oluşan bir sonraki Uluslarası Uzay İstasyonu ekibi için hazırlanan Soyuz MS-08 Uzay Aracı, montaj hangarından fırlatma rampasına taşındı.

Yeni Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'ın Baykonur Kasabası'nın yaklaşık 320 km güneydoğusundaki Baykonur Uzay Üssü'nden 21 Mart'ta fırlatılacak.

(TRT Haber)