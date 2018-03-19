Rus, Soyuz MS-08 uzay yolculuğuna hazırlanıyor
Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak Soyuz Uzay Aracı, montaj hangarından yola çıktı. Uzay aracı, Uluslarası Uzay İstasyonu'na yolculuk edecek.
Astronotlar Drew Feusel, Ricky Arnold (ABD) ve Oleg Artemyev'den (Rusya) oluşan bir sonraki Uluslarası Uzay İstasyonu ekibi için hazırlanan Soyuz MS-08 Uzay Aracı, montaj hangarından fırlatma rampasına taşındı.
Yeni Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'ın Baykonur Kasabası'nın yaklaşık 320 km güneydoğusundaki Baykonur Uzay Üssü'nden 21 Mart'ta fırlatılacak.
(TRT Haber)
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