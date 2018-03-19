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Rus, Soyuz MS-08 uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak Soyuz Uzay Aracı, montaj hangarından yola çıktı. Uzay aracı, Uluslarası Uzay İstasyonu'na yolculuk edecek.

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Astronotlar Drew Feusel, Ricky Arnold (ABD) ve Oleg Artemyev'den (Rusya) oluşan bir sonraki Uluslarası Uzay İstasyonu ekibi için hazırlanan Soyuz MS-08 Uzay Aracı, montaj hangarından fırlatma rampasına taşındı.
 
 
Yeni Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'ın Baykonur Kasabası'nın yaklaşık 320 km güneydoğusundaki Baykonur Uzay Üssü'nden 21 Mart'ta fırlatılacak.
 
 
(TRT Haber)

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