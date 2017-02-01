Rus tasarımcıdan etkileyici motosiklet konsepti

CCX, Agera ve Regera gibi özgün ve bir o kadar da ilgi çekici hiper otomobil modelleriyle aklımızda yer eden İşveç merkezli üretici Koenigsegg, motor teknolojileri konusunda da önemli bir marka.

Eksantrik mili olmayan motor teknolojisiyle adından söz ettiren bu firma 23 yıllık uzun sayılmayacak geçmişine rağmen kısa vadede kendine bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Öyle ki hiper otomobillerinin özgün tasarımıyla dikkat çeken marka, başkalarına da ilham kaynağı oluyor. Lakin bu seferki projede Koenigsegg’in bir otomobil modeli yerine motosiklet tasarımıyla karşılaşıyoruz.

“Eğer Koenigsegg motosiklet yapsa ne olurdu?” parolasından yola çıkan Rus tasarımcı Maksim Burov bunun cevabını oldukça etkileyici bir şekilde vermeyi başarmış.

Geçtiğimiz süreçte yine bir otomobil markası olan Lotus için geliştirdiği Motorcycles C-01 tasarımıyla adından söz ettiren Burov’un, Koenigsegg tasarımında Cafe Racer tarzını benimsediğini görüyoruz.

Özellikle gövde yapısı ve renk kombinasyonlarıyla öne çıkan tasarım yurt dışında kısa sürede ilgi gören bir proje haline geldi. Geçtiğimiz süreçte Mercedes için yapılmış limuzin konseptinin Alman devi tarafından proje olarak kabul edildiğini düşünürsek bu durumun Koenigsegg cephesinde de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.