Rus uzman: Türkiye, uzayda Rusya ve Çin'le işbirliği yapabilir

Rusya Uzay Bilimleri Akademisi üyesi Andrey İonin, Varank'ın bu yıl kurulmasının planlandığı Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yorumda bulundu.

İonin "Herkesle işbirliği yapabiliriz. Ama en büyük işbirliği Rusya ve Çin'le olabilir. Uzayda yolculuk alanınım birçok açıdan devlet politikasıyla ilişkili. Türkiye'nin devlet politikası ise şimdilerde Rusya ve Çin'le ilişkileri geliştirmeye odaklı" ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN'IN STRATEJİSİNE UYGUN'

İonin'e göre, Türkiye bu ajansla daha önce uzay ajansına sahip olan yüzlerce ülke arasına gireceğini, böyle bir ajansın kurulmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejisiyle uygun olduğunu ifade etti.

İonin "Böyle bir ajansın kurulması hem vatanseverlik, hem de ülkenin çıkarlarının, bağımsızlığının, AB ve ABD ile ilişkilerin korunmasının bir yolu. Yani bağımsız bir politika. Tüm bunlar birbiriyle mükemmel şekilde bağdaşıyor, uzay bir ülkenin statüsünü güçlendirir" dedi.

Uluslararası düzeyde işbirliği yapmanın Rusya'daki uzay biliminin gelişmesini sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayan İonin, teknoloji çağında çok sayıda kapsamlı altyapı projeleri ve yeni füzelerin inşasının gerektiğini ifade etti.

İonin "Bu alanda uluslararası işbirliği gerçek bir çıkış yolu. Rusya'nın Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle uzayda işbirliği yapmasını çok olumlu buluyorum" dedi.

(Sputnik)