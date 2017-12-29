Rusya, 80 ülkeyi 2018'de düzenlenecek Uluslararası Savaş Oyunları'na katılmaya davet etti

Bakanlığın Uluslararası Askeri İşbirliği Genel Müdürlüğü sözcüsüne göre katılımcıların listesi Mayıs ya da Haziran ayına kadar kesinleşecek.

C4Defence'ın haberine göre, Uluslararası askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, 28 Temmuz'dan 11 Ağustos 2018'e kadar altı ülkede tatbikat yapacak. 2017 yılında Rusya, 20 ülkeden toplam 150 takımın katıldığı beş askeri tatbikat gerçekleştirmişti.