Rusya, 80 ülkeyi 2018'de düzenlenecek Uluslararası Savaş Oyunları'na katılmaya davet etti
Rusya Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkeler de dahil olmak üzere 80'den fazla ülkeyi 2018'de düzenlenecek Uluslararası savaş Oyunları'na (International Army Games 2018) katılmaya davet etti.
Bakanlığın Uluslararası Askeri İşbirliği Genel Müdürlüğü sözcüsüne göre katılımcıların listesi Mayıs ya da Haziran ayına kadar kesinleşecek.
C4Defence'ın haberine göre, Uluslararası askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, 28 Temmuz'dan 11 Ağustos 2018'e kadar altı ülkede tatbikat yapacak. 2017 yılında Rusya, 20 ülkeden toplam 150 takımın katıldığı beş askeri tatbikat gerçekleştirmişti.
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