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Hindistan Rusya'dan S-400 alıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, Hindistan ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın yakın zamanda imzalanacağını bildirdi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Rogozin, “S-400 sistemleri çok büyük ilgi gördü. Birçok ülkenin sırada beklediğini görüyoruz. Özellikle daha önce bizden hiç silah almayan ülkeler de ilgi gösteriyorlar” ifadesini kullandı.
 
Hindistan'ın PTI haber ajansı, Aralık ayı ortasında Rusya'nın Rostec Corporation Uluslararası İşbirliği Direktörü Viktor Kladov'u açıklamalarını gerekçe göstererek, Rusya ve Hindistan'ın S-400 uzun menzilli havadan havaya füze sistemlerinin teslimatı sözleşmesinin teknik ayrıntılarınını kabul ettiğini bildirdiler ve müzakerelerin çok ileri bir aşamaya gelindiğini bildirdiler.
 
Rus TASS haber ajansı, "İki taraf da fiyat, personel eğitimi, teknoloji transferi ve Hindistan'ın alacağı hava savunma füze sistemleri sayısı konusunda uzlaşmaya çalışıyor."
 
S-400 Triumf, Rusya'nın 2007'de hizmete giren en son uzun menzilli uçaksavar füze sistemidir. Orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere uçak, cruise ve balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır ve ayrıca zemin hedeflerine karşı da kullanılabilir.

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