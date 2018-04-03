Rusya kıtalararası balistik füzelerini konuşlandırıldı
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, kuvvetin Tagil ve Novosibirsk füze birimlerinin tamamen Yars (NATO çağrı adı: SS-29 Yars) kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) ile yeniden silahlandırıldığını kaydetti. Karakayev'e göre Irkutsk ve Yoshkar-Ola füze birimlerinin Yars konuşlandırması devam ederken, Bologoye ve Barnaul birimleri için süreç 2020'de başlayacak.
Çoklu savaş başlığı taşıyabilen katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Yars, 2000'li yıllarda Topol-M füze sistemi temelinde geliştirildi. Sistem, operasyonel değerlendirme için Stratejik Füze Kuvvetleri'nce teslim alındığı Aralık 2009'da konuşlandırılmaya başlandı.
(C4Defence)
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