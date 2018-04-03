Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya kıtalararası balistik füzelerini konuşlandırıldı

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, kuvvetin Tagil ve Novosibirsk füze birimlerinin tamamen Yars (NATO çağrı adı: SS-29 Yars) kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) ile yeniden silahlandırıldığını kaydetti. Karakayev'e göre Irkutsk ve Yoshkar-Ola füze birimlerinin Yars konuşlandırması devam ederken, Bologoye ve Barnaul birimleri için süreç 2020'de başlayacak.

  • 17
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çoklu savaş başlığı taşıyabilen katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Yars, 2000'li yıllarda Topol-M füze sistemi temelinde geliştirildi. Sistem, operasyonel değerlendirme için Stratejik Füze Kuvvetleri'nce teslim alındığı Aralık 2009'da konuşlandırılmaya başlandı.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Yahudi kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

Yahudi kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA