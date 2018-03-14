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Rusya, Satan kıtalararası balistik füzelerinin yerine sınırsız menzilli Sarmat'ları getiriyor

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Borisov 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Voyevoda (NATO çağrı adı: SS-18 Satan) kıtalararası balistik füzelerinin yakında elden çıkarılarak yerine Sarmat füzelerinin geleceğini kaydetti.

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Borisov, “Voyevoda'nın hizmet ömrü bittiğinde, yeni Sarmat füzelerinin hazır olacağına kuşku yok. Öncüllerinin aksine Sarmat, savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştıracak hipersonik savaş başlıkları ile donatılacak." şeklinde konuştu.
 
 
(C4Defence)

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