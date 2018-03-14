Rusya, Satan kıtalararası balistik füzelerinin yerine sınırsız menzilli Sarmat'ları getiriyor
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Borisov 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Voyevoda (NATO çağrı adı: SS-18 Satan) kıtalararası balistik füzelerinin yakında elden çıkarılarak yerine Sarmat füzelerinin geleceğini kaydetti.
Borisov, “Voyevoda'nın hizmet ömrü bittiğinde, yeni Sarmat füzelerinin hazır olacağına kuşku yok. Öncüllerinin aksine Sarmat, savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştıracak hipersonik savaş başlıkları ile donatılacak." şeklinde konuştu.
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