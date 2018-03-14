Rusya, Satan kıtalararası balistik füzelerinin yerine sınırsız menzilli Sarmat'ları getiriyor Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Borisov 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Voyevoda (NATO çağrı adı: SS-18 Satan) kıtalararası balistik füzelerinin yakında elden çıkarılarak yerine Sarmat füzelerinin geleceğini kaydetti.