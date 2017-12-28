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Rusya savunma stratejisini açıkladı: Ses üstü, sesten çok hızlı isabet oranı yüksek silahlar

Rusya’nın 2018-2027 arasında savunma sanayii stratejisi belli oldu. Rus TASS haber ajansına konuşan Başkan yardımcısı Dimitri Rogozin planı açıkladı.

  • star.com.tr
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Rogozin, uzun menzilli sesüstü ve sesten çok hızlı isabet oranı yüksek silahlar geliştireceklerini ifade etti. 
 
Başkan Yardımcısı Ordu'ya modern silahlar sağlama üzerinde duracağını söyledi.
 
Atrıca Başbakan yardımcısı, Rusya'nın yeni silahlanma programı, önceki savunma tedarik planlarından farklı olacak dedi.
 
Rogozin, "Kara kuvvetlerini yeniden güçlendirmeye büyük önem verilecek" dedi ve birliklerin% 60'ının modern silah sistemleri ile donatıldığınıi ve bu payın 2020 yılına kadar% 70'e çıkarılacağını belirtti.
 
 Rogozin, önümüzdeki 10 yıl için programın öncekilerden farklı olacağını ifade ederek hem tedarik planı, hem tedarik edilen miktar hem de ilgi alanının farklı olacağına işaret etti. 
 

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