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Rusya ve ABD Derin Uzay Kapısı istasyonu kurma konusunda anlaştı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı İgor Komarov, Rusya ile ABD’nin Ay’ın yörüngesinde, BRICS ülkelerinin de desteğiyle Derin Uzay Kapısı (Deep Space Gateway) isimli bir istasyon kurma konusunda anlaştığını söyledi.

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Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Avustralya'da gerçekleştirilen Uluslararası Astronotlar Kongresi'nde konuşan Komarov, ABD ile Rusya arasında Ay'ın yörüngesinde ‘Deep Space Gateway' isimli bir uzay istasyonu kurma konusunda anlaştıklarını belirtti.
 
İstasyonun Rusya'ya uzay alanında yeni fırsatlar doğuracağını kaydeden Komarov, Çin, Hindistan ve diğer BRICS ülkelerinin de projeye katılabileceğini ifade etti.

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