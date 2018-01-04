Rusya ve Venezuella amborgaları kripto para ile delecek

ABD ve Avrupa’dan ağır ticari ambargolar gören Rusya ve Venezuella bu amborgaları aşmak için şimdi kripto paraları devreye sokmaya hazırlanıyor.

Rusya yeni kripto para geliştirecek

Rusya bu amaçla geliştireceği kripto parayı, ambargolu ürünlerde ticaret yaptığı şirketlere ödeme yaparken kullanacak. Böylece şirketler banka kayıtlarında Rusya’dan geldiği görünen paralar nedeniyle ileride ABD veya Avrupa ülkeleri ile sorun yaşama riskinden kurtulmuş olacak. Ticaret sonunda elde ettikleri kripto paraları satarak kazançlarını takip edilemez şekilde banka hesaplarına geçirebilecekler.

Venezuella ise ülkenin petrol ve maden varlıklarına dayalı bir kripto para birimi geliştiriyor ve ABD ambargosu nedeniyle çöpe dönüşmüş olan milli paranın yerine bu kripto parayı kullanarak dış ticaretini gerçekleştirmeyi planlıyor. (TechInside)