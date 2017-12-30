Rusya’daki kripto para madenciliği toplantısına Türkiye’den katılım

Kripto para madencileri ve konuşmacılar, toplantıda madencilik faaliyetlerinden ve kendi ülkelerindeki kripto para düzenlemelerinden bahsedecek. Rusya, bu toplantıyla yakın zamanda meclise sunulacak kripto para birimi mevzuatını geliştirmeyi planlıyor.

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanı Boris Chernyshov konuyla ilgili şunları söyledi: “Toplantının ana teması kripto para madenciliği ve farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler olacak. Hem şu anki düzenlemelere hem de geleceğe yönelik tartışmalarımız olacak. Toplamda 15 ülkeden katılım sağlanacak. Bunların içinde Türkiye, ABD, Hindistan, İsrail var.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Ekim ayında ülkenin ulusal kripto para biriminin basımı için yetkili kurumlara talimat vermişti. Ülkede buna yönelik yasal düzenlemeler üzerine yoğun bir çalışma yürütülüyor ve Putin bu düzenlemelerin en geç gelecek sene Temmuz’a kadar yürürlüğe girmesini istiyor.