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Rusya'dan Çin'e ikinci Su-35 teslimatı

Rus haber ajansı TASS, 2015 yılı kasım ayında Rusya ile Çin arasında imzalanan bir sözleşme çerçevesinde tedarik edilen 24 adet Su-35 (NATO çağrı adı: Flanker-E) savaş uçağının 10 adetlik ikinci partisinin Çin'e teslim edildiğini duyurdu.

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Sözleşme yer ekipmanları ve yedek motorları da kapsıyor. İlk dört Su-35, 2016 sonlarında teslim edilmişti. 
 
C4Defence'ın haberine göre, Su-35 dördüncü nesil çok maksatlı savaş uçağı iki adet AL-117S turbofan motor ile çalışıyor. 11 bin metre irtifada azami 2,25 Mach hıza ulaşabilen Su-35'ler, yaklaşık 8 bin kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 

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