Rusya'dan Çin'e ikinci Su-35 teslimatı

Sözleşme yer ekipmanları ve yedek motorları da kapsıyor. İlk dört Su-35, 2016 sonlarında teslim edilmişti.

C4Defence'ın haberine göre, Su-35 dördüncü nesil çok maksatlı savaş uçağı iki adet AL-117S turbofan motor ile çalışıyor. 11 bin metre irtifada azami 2,25 Mach hıza ulaşabilen Su-35'ler, yaklaşık 8 bin kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.