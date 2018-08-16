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Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyninin Karadeniz'de Kalibr tipi füzeleri ilk kez ateşledi

Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulyov, Amiral Grigoroviç fırkateyninin Karadeniz'de Kalibr füzeleriyle ilk kez atış yaptığını açıkladı.

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Rulyov, "Amiral Grigoroviç fırkateyni, askeri hazırlık planına uygun olarak, Karadeniz'deki poligonda sualtı hedeflerini Kalibr füzeleriyle hedef aldı" dedi.
 
Rus askeri yetkili, böylelikle Rus fırkateynin Karadeniz'de ilk kez Kalibr füzeleriyle atış gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Rusya, Kalibr füzelerini Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri sırasında etkili bir şekilde kullanmıştı.
 
(Sputnik)

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