Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyninin Karadeniz'de Kalibr tipi füzeleri ilk kez ateşledi Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulyov, Amiral Grigoroviç fırkateyninin Karadeniz'de Kalibr füzeleriyle ilk kez atış yaptığını açıkladı.