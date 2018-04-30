S-70B Seahawk’ların gözleri yerli sistemle değişecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan S-70B Seahawk helikopterlerinin Flir sistemleri (helikopterin burun kısmında bulunan elektro-optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi) değiştirilecek. Deniz Kuvvetleri bu kapsamda Star Safire 380 sistemini test etti. ASELSAN ürünü CATS sistemini de test edecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılacak değerlendirmeden sonra seçimini yapacak.

Aselsan CATS sisteminin özellikleri

CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.

Kullanım Alanları:

• Hedefleme

• Keşif ve Gözetleme

Genel Özellikler:

• 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

• IR, HDTV, DI-NIR Kameraların Dar Görüş Açısı ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

• Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

• Küçük ve Hafif Sistem

• Tek Bir “Hatta Değiştirilebilir Birim”

• Üstün Menzil Performansı

• Yüksek Performanslı IR Kamera

• Gerçek “Full High Definition” (1920×1080) HDTV Kamera

• Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

• “High Definition” (1280x720p) HDTV Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

• Düşük Işık (DI-NIR) Kamera

• IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortak görüş açıları

• Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer

• Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı

• Dahili Sensör Hizalama Birimi

• Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı

• Gelişmiş Görüntü İşleme

• Çoklu Hedef Takibi

• IR, HDTV ve DI-NIR Videoları Üzerinde Eşzamanlı Hedef Takibi

• Hassas Hedef Konumu Belirleme

• Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

• Ataletsel Ölçüm Birimi

• Hassas Stabilizasyon

• Platform ile Otomatik Hizalanma

• Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

(Defence Türk)