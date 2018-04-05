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Samanyolu'nun merkezinde on bin kara delik olabilir

Samanyolu'nun merkezinde on bin kara deliğin olabileceği bildirildi.

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Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın, galaksilerin merkezlerindeki kara deliklerin küçükleriyle çevrili olduğu yönünde uzun yıllara dayanan teoriyi destekler nitelikte olduğu belirtildi.

Columbia Üniversitesinden Charles Hailey ve meslektaşları, Chandra X-ışını Gözlemevinin veri arşivini kullanarak, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın, dev yıldızların doğumu için mükemmel bir zemin oluşturan gaz ve tozla çevrili olduğunu tespit etti.

Üç ışık yılı mesafede, yıldızın görünmeyen bir refakatçinin yörüngesinde olduğu, düşük kütleli ve pasif bir düzine "ikili sistem" keşfeden uzmanlar, bu bölgede 300 ila 500 kara delik-düşük kütleli ikili sistemin ve tek başına 10 bin kara deliğin bulunması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

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