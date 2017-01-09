Samsung akıllı saatler artık İphone'larda da kullanılabilecek Samsung’un akıllı saatleri ve aktivite takip bileklikleri bu zamana kadar sadece Android’e destek veriyordu. Samsung telefonlarda tüm özellikleriyle çalışan cihazlar, diğer Android’li cihazlarda da birçok özellik sunuyordu. iOS desteği için uzun süre önce söz veren Samsung, bir türlü yardımcı uygulamayı App Store’da yayınlamadı. Sonunda Samsung verdiği sözü tuttu.