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Samsung Chromebook Pro’yu tanıttı

Samsung, CES 2017 etkinliği kapsamında Chromebook Plus ve Chromebook Pro adını taşıyan iki yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. İşte Samsung'un yeni Chromebook modellerinin detayları.

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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 etkinliğinin en aktif markalarından birisi olan Samsung, uzun süredir beklenen yeni Chromebook modellerini gün yüzüne çıkardı.
 
Gelin, Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro'nun teknik özelliklerine ve tasarımına hep birlikte bakalım!
 
Google iş birliği ile geliştirilen Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri, tamamen metal bir gövdeye sahip.
 
 
Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro!
Her iki cihazın ortak özellikleri ile başlamak gerekirse, Chromebook'lar 12.3 inç büyüklüğünde 2400x1600 çözünürlük sunan LED ekrana ev sahipliği yapıyor.
 
4 GB LPDDR3 RAM’in ve 32 GB boyutunda depolama alanının yer aldığı cihazlar, aynı boyutta ve (1.08 kg) ağırlıkta.
 
 
AirDroid Premium ve ArtCanvas uygulamalarının önceden yüklemiş şekilde geldiği Samsung Chromebook’lar, kalem desteği sayesinde rahat çizimler yapmanızı sağlıyor.
 
Chromebook Plus modeli özel olarak hazırlanan altı çekirdekli OP1 işlemciden güç alırken, Pro modeline Intel'in Core M3 işlemcisi güç veriyor.
 
USB-C portu üzerinden şarj olan ve microSD kart girişine ev sahipliği yapan Samsung Chromebook Plus ve Pro, şık tasarımı ile kullanıcıyı etkilemeyi başarıyor.
 
Şubat ayında 450 dolardan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Chromebook Plus için ön siparişler başladı. Chromebook Pro modeli ise, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.
 
 

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