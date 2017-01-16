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Samsung Galaxy A (2017) serisi telefonların Türkiye fiyatları belli oldu

Samsung‘un geçtiğimiz CES Fuarı’nda tanıttığı Galaxy A7 (2017) serisi telefonların Türkiye fiyatları açıklandı.

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Amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığında daha uygun fiyat etiketine sahip olan telefonlar özellikle tasarımlarıyla büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Hepsiburada ve N11 gibi internet sayfaları üzerinden ön siparişle satışa sunulan Galaxy A (2017) serisi siyah, altın, mavi ve pembe renk seçenekleriyle geliyor.
 
Metal ve cam malzemelerle premium bir telefon izlenimi veren Galaxy A7, Galaxy A5 ve Galaxy A3 sırasıyla 5,7 inç, 5,2 inç ve 4,7 inçlik ekran boyutuna sahip. Galaxy A7 ve Galaxy A5’te Full HD ekran yer alırken, Galaxy A3’te 720p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor.
 
Serinin en ilgi çeken modeli Galaxy A7 gücünü 3.600 mAh kapasiteli pilden alıyor. Galaxy A5, 3.000 mAh kapasiteli pile sahipken, Galaxy A3 ise 2.350 mAh kapasiteli pil kullanılmış. Suya ve toza karşı dayanıklı telefonlardan Galaxy A7, 2.299 TL‘den, Galaxy A5, 1.999 TL‘den, Galaxy A3 ise 1.599 TL‘den satışa sunulacak. 

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