Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus sızdırıldı

Samsung SM-A600FN (Galaxy A6) kod isimli model gücünü Exynos 7870 yonga setinden ve 3GB RAM'den alacak. Android 8.0 Oreo ile çalışan Galaxy A6'nın yeni A serisi gibi Infinity Display ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy A6, Geekbench'in tek çekirdek bölümünden 723 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 3605 puan alıyor.

Samsung SM-A605G (Galaxy A6+) ise 4 GB RAM ve Exynos 7870 yonga seti ile gelecek. Bu model tek çekirdek bölümünden 739 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 3469 puan alıyor.