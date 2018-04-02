Samsung Galaxy J7 (2018) ortaya çıktı
Yıl sonunda tanıtımı gerçekleştirilecek olan Galaxy Note 9‘a kadar herhangi bir amiral gemisi tanıtmayacak olan Samsung, üst seviye cihaz beklentisine cevap vermesi ile birlikte son dönemde orta segment akıllı telefonlara odaklandı.
Galaxy A serisine kıyasla uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonlardan oluşan, Galaxy J serisinin bir diğer yeni üyesi olan Galaxy J7 2018 ortaya çıktı.
Galaxy J7 2018 özellikleri nasıl olacak?
FCC tarafından sertifikalandırılan SM-F720 model numarasına sahip olan cihazın, Galaxy J7 2018 olduğu düşünülüyor. Ayrıca, SM-F720 model numaralı cihaz için kısa süre önce Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikalarıda alındı.
FCC verilerine göre yenilenen Galaxy J7, 5.5 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Geekbench kayıtlarına göz attığımızda, Exynos 7885 işlemciden güç alan cihaz, 3 GB RAM ve Android Oreo işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak.
Exynos 7885 henüz resmi olarak tanıtılmadı. 1.6 GHz hızında çalışan 14 nm’lik yeni işlemci, iki adet Cortex-A73 ve altı adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşacak. Mali-G71 GPU’nun yer alacağı Exynos 7885’in tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.
(ShiftdeIete)
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