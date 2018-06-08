Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncellemesi yayınlandı

Samsung iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’e nihayet Android Oreo güncellemesi geldi. Samsung Türkiye’nin açıkladığı güncelleme tarihi tam üç kez değiştirilmişti. Türkiye’deki kullanıcılar sonunda Android 8.0’a geçiş yapabilecek.

Her ne kadar Türkiye’deki kullanıcılar Oreo güncelleştirmesini bugün kuracak olsa da İngiltere’deki cihazlara için Mayıs ayının başında güncelleme verildi. Sorunlu olması nedeniyle dağıtımı durdurulan güncelleme, bir haftadır genel dağıtıma çıktı ve sonunda Türkiye’deki TUR kodlu yazılımın yüklü olduğu cihazlara verildi. Android Oreo, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için muhtemelen son büyük güncelleme olacak. Bundan sonra sadece güvenlik yamaları ve ara güncellemeler gelecektir.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Oreo güncelleştirmesi nasıl yüklenir?

Android 8.0 güncellemesi OTA üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Gün içerisinde dağıtım tamamlanacak ve tüm kullanıcılar telefonun ayarlar menüsünden güncelleştirmeyi indirebilecek. Kablosuz dağıtımın tamamlanmasını beklemeden Samsung’un yedekleme ve güncelleştirme programı Smart Switch ile anında indirebilirsiniz. Hemen Oreo'ya geçmek istiyorsanız bu adresten Windows ve Mac için Smart Switch uygulamasını indirebilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayara bağlayıp yazılım üzerinden güncellemeleri tarattığınızda 8.0 yazılımı indirilmeye, sonrasında da kurulmaya başlanacak.

Oreo güncelleştirmesi ile gelen yenilikler neler?

Güncelleme ile birlikte telefonun arayüzü Samsung Experience 9.0'a yükseltiliyor. Android Oreo’nun yazılımsal özellikleri geliyor. Uygulamalar Picture in Picture özelliğini destekliyor. Örneğin Google Haritalarda bir rota açıkken home tuşuna ile ana ekrana döndüğünüzde ekranın bir köşesinde küçük boyutlarda rota görüntüsü bulunuyor. Samsung’un PIP özelliğinden farklı olarak uygulamalar PIP modunda hangi içeriğinin gözükeceğini kendisi belirliyor.

Bildirim çubuğu, kilit ekranındaki bildirimler ile uygulama simgesindeki bildirim sayısı eşleniyor. Bildirim çubuğundan gizlediğiniz bir bildirim diğer yerlerde de gizleniyor. Always On Display’e yeni saat görünümleri ekleniyor. FaceWidget ve Edge Aydınlatması özellikleri geliyor. BTU için verilen Oreo yazılımıyla ile cihazın hızlandığını, pil optimizasyonunun arttığını ve eklenen özelliklerle işlevselliğinin arttığı gözlemlendi.

(Donanım Haber)