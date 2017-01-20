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Samsung Galaxy S8’den sanal asistan 'Siri' süprizi

Siri’nin geliştirici firmasını bünyesine katan Samsung‘un kendi sanal asistanını geliştirdiği uzun süredir biliniyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre Bixby adı taşıyacak olan asistanın özellikleri beklentilerin ötesine geçiyor.

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Google Asistan ve Siri, ekrandaki mesajları algılayarak buna uygun olarak bazı eylemler gerçekleştirebiliyor. Bixby ise kamera aracılığıyla gerçek nesnelerle etkileşime geçmeyi sağlıyor. Objeleri algılayabilen asistan, gerçek hayattaki yazıları da seçebiliyor.

Bixby’nin bu özellikle gerçek zamanlı çeviri yapabileceği veya kamerada tespit ettiği ürünün nereden satın alınabileceğini söyleyeceği düşünülüyor. Bixby’nin gerçek yeteneklerini görmemiz için Samsung Galaxy S8 tanıtımını beklememiz gerekiyor.

 

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