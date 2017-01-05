Samsung Galaxy S8’in fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı

Cihazın neredeyse çerçevesiz ekranla geleceği uzun bir süredir biliniyor ancak tasarımının nasıl olacağı hakkında net bilgiler bulunmuyordu. Sızan görselde daha önceki konsept çalışmalarına benzer bir cihaz karşımıza çıkıyor. Kavisli ekranıyla zaten yanlarda çerçevesi bulunmayan cihazın alt ve üst kısmındaki çerçevenin oldukça inceldiği görülüyor.

Alt kısımdaki menü tuşlarının ve fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılmasıyla birlikte Samsung logosu alt kısımda kendine yer bulurken üst kısımda ise fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Samsung Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağını kesin olarak söylemek imkansız ancak iddialar doğruysa buna yakın bir tasarım göreceğimizi söyleyebiliriz.