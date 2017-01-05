Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Samsung Galaxy S8’in fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili öğrenmediğimiz bir şey kalmadı desek yalan olmaz sanırız. Samsung’un bilgi sızmaması için elinden geleni yapacağı söylenen cihaz, “sakınan göze çöp batar” sözünü aratmayacak şekilde tüm detaylarıyla internet ortamına yayıldı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cihazın neredeyse çerçevesiz ekranla geleceği uzun bir süredir biliniyor ancak tasarımının nasıl olacağı hakkında net bilgiler bulunmuyordu. Sızan görselde daha önceki konsept çalışmalarına benzer bir cihaz karşımıza çıkıyor. Kavisli ekranıyla zaten yanlarda çerçevesi bulunmayan cihazın alt ve üst kısmındaki çerçevenin oldukça inceldiği görülüyor.
 Alt kısımdaki menü tuşlarının ve fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılmasıyla birlikte Samsung logosu alt kısımda kendine yer bulurken üst kısımda ise fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Samsung Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağını kesin olarak söylemek imkansız ancak iddialar doğruysa buna yakın bir tasarım göreceğimizi söyleyebiliriz.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

Geleceğin fütüristik bisikletleri

Geleceğin fütüristik bisikletleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA