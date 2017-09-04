Samsung, Galaxy S9 için acele ediyor

Apple’ın iPhone 8 hamlesinden çekinen Samsung, 2018 teknolojileriyle donattığı S9’la çabuk cevap vermeyi hedefliyor.

Geçen yıl Galaxy S8, mart sonunda tanıtılmış ve üç hafta sonra satışa çıkmıştı. 2018 için plan şubat ayında dünya çapında satışa çıkarmak gibi gözüküyor. Yani 2 ay daha erken olacak. Böylece Apple’ın 3 modeline 2 veya 3 modelle arka arkaya cevap verilmiş olacak. Galaxy S9 hızlıca piyasaya çıkarsa, yenilenmiş işlemciden ve 2018 teknolojilerinden yararlanacağı için iPhone 8’e daha güçlü bir rakip olacağı öngörülüyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Samsung’un, Qualcomm’a yüklü miktarda Snapdragon 845 siparişi verdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan bu sene Galaxy S8’in panel üretimi ocak ayında başlamış ve 2 ay sonra telefon tanıtılmıştı. Bu sene OLED üretimi kasımda başlayacak gibi duruyor ki, bu da 2 aylık geri çekmeyi onaylar niteliğe sahip. (Türkiye Gazetesi)