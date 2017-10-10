Samsung, Galaxy S9’da Snapdragon 845 işlemcisini kullanabilir

Samsung’un güncel amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kullandığı Snapdragon 835 işlemcisinden oldukça memnun ve önümüzdeki sene üretmeyi planladığı Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonları için de bir üst işlemci olan Snapdragon 845 işlemcisini kullanmak istiyor. Bunun için Qualcomm ile anlaşmak yapmak isteyen Güney Koreli üreticinin önüne bu konuda birkaç engel çıkabilir.

İŞLEMCİLERİ LG ÜRETEBİLİR

Gelen bazı iddialara göre Samsung, yeni yonga seti üretimine başlayan LG ile de masaya oturabilir ancak bu anlaşma için şimdilik kesin birşey söylenmiyor. En azından ilk partı S9 ve S9+’larda Qualcomm tarafından üretilen işlemcilerin kullanılması ancak devamında eğer anlaşılırsa LG’nin üreteceği işlemciler ile telefonlar üretilmesi planlanıyor.

BU İŞLEMCİYİ KULLANACAK BAŞKA TELEFONLAR DA VAR

Satışlarda devleşmeye başlayan Xiaomi, Mi 7 modelinde bu işlemciyi kullanmak istiyor. Mi 7’nin S9 ve S9 Plus modellerinden daha önce tanıtılması ve piyasaya çıkması öngörüldüğünden Snapdragon 845 işlemcisini ilk olarak Xiaomi Mi 7 modeli kullanabilir. Qualcomm tarafından herhangi net bir açıklama yapılmazken, üreticilerin son zamanlarda yaşadıkları parça tedarik sorunlarıyla daha uzun zaman uğraşacakları belirtiliyor. Samsung gibi Apple’ın da iPhone X modelinin ekran temini konusunda sorun yaşadığı tahmin ediliyor. Bu gibi durumlar hem Samsung için hem de diğer üreticiler için vaadedilen çıkış ve tanıtım sürelerinin sarkmasına neden oluyor.