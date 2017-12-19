Samsung, Galaxy S9'u Şubat ayında duyurabilir

Samsung'un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S9, yeni bir haberle daha gündeme geldi. Samsung, Galaxy S ailesinin yeni üyeleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ta biyometrik güvenliği üst seviyeye çıkarmak için 3MP çözünürlükte iris (göz) tarayıcılar kullanacağını ve Galaxy S9'un tasarım anlamında S8’den çok farklı olmayacağını sizlere aktarmıştık. Şimdiyse Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, Galaxy S9'u Şubat ayında duyurup Mart ayında piyasaya sürebilir.

Galaxy S9 ile ilgili gelen ilk söylentiler, telefonun Ocak ayında düzenlenecek CES'te ortaya çıkacağıydı. Bu gelen yeni bilgiler bunun böyle olmayacağı yönünde. Ancak Samsung'un CES 2018'de uzun zamandır beklenen katlanabilir ekranlı "Galaxy X" tanıtabileceği yönünde iddialar da var. Bunu ileryen günlerde göreceğiz.

Bloomberg'in raporunda, Samsung'un Galaxy S9'un iki versiyonunu (normal bir S9 ve daha büyük S9+) piyasaya süreceği iddia ediliyor. S9'un S8'den çok farklı olmayacağı da belirtilenler arasında.

Telefonların "yükseltilmiş kamera sistemleri" ile birlikte geleceği ve Mart ayı başlarında piyasaya sürebileceği söyleniyor. Diğer söylentiler arasında yeni telefonların S8 ve S8+'a benzeyeceği ve tasarım anlamında değişiklik arayan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği yer alıyor. Daha önce çıkan söylentiler, iPhone X gibi telefonun önünde bir alan olacağı ve burada ön kamera, IR sensörü, iris tarayıcı ve diğer sensörler olacağına işaret ediyordu.

Bununla birlikte, Benjamin Geskin, S9'un görüntüsünün nasıl olacağı yönünde bir görseli sosyal ağ hesabından paylaşmıştı.

Geçen ay ise Galaxy S9 olarak etiketlenmiş bir cihazın 3D CAD dosyasının sızdırıldığı iddia edilmişti. Resim, dikey olarak hizalanan çift kameralı bir telefon ve altında parmak izi sensörü gösteriyordu.

Milliyet'in haberine göre, tüm bu sızıntılar S9'un neye benzeyeceği ya da hangi özellikleri destekleyeceği konusunda tahminleri ortaya koyuyor. Galaxy S9 ile ilgili de ortada henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy S9'un iPhone X'e rakip ve fiyatının da yüksek olabileceği düşünülüyor.