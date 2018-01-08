Samsung modüler ekran teknolojisine sahip The Wall’u tanıttı

MicroLED teknolojisi OLED’in nimetlerinin büyük kısmından faydalanıyor. Her bir mikroskobik LED, kendi ışığını çekebiliyor. Böylelikle arkadan aydınlatmaya ihtiyaç kalmıyor. MicroLED, normalde OLED’e özgü olan derin siyahları ve canlı renkleri de üretebiliyor. MicroLED paneller, oldukça parlak bir görüntü vadediyor.

The Wall, Samsung tarafından “modül tabanlı” olarak tanımlanan çerçevesiz bir tasarıma sahip. Samsung’dan yapılan açıklamada, bu yaklaşım sayesinde tüketicilerin tamamen kendi ihtiyaçlarına uygun büyüklükte TV’lere sahip olabileceği belirtildi. Samsung’dan bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda ise fazla bilgi gelmedi. Şirket sadece modüler ekranın duvar boyutunda bir televizyon oluşturmak veya mevcut bir televizyonunun boyutlarını büyütmek için kullanılabileceğini belirtmekle yetindi. Güney Koreli şirket, CES 2018’de sergilediği The Wall’da kaç adet modüler panel kullandığı konusunda da bilgi vermedi.

Samsung The Wall henüz konsept aşamasında

Samsung The Wall henüz konsept aşamasında bir ürün olsa da, ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Güney Koreli şirket, ilkbaharda düzenleyeceği küresel lansman etkinliğinde konuya dair daha fazla detay paylaşmayı planlıyor.

Teknobllog2da yer alan habere göra, The Wall’un alacağı son şekil henüz bilinmese de, fiyatının oldukça yüksek olacağını tahmin etmek pek zor değil.