Samsung modüler ekran teknolojisine sahip The Wall’u tanıttı Samsung The Wall (Duvar) adını verdiği yeni televizyonunu CES 2018’de gözler önüne çıkarttı. Güney Koreli şirket, The Wall’u “Dünyanın ilk modüler televizyonu” etiketiyle lanse ediyor. 146 inç büyüklüğündeki The Wall, MicroLED ekran teknolojisini taşımasıyla da dikkat çekiyor.