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Samsung Note serisinden vazgeçmedi, Note 8 geliyor!

Samsung Mobile müdürü DJ Koh, Galaxy Note 8 için iddialı sözler kullandı. İşte Galaxy Note serisinin geri dönüşünü temsil edecek modelle ilgili açıklamalar.

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Samsung, 4 aylık araştırması sonucunda Galaxy Note 7 ile ilgili sorunun kaynağını bulup açıkladı. En başta beri sorumlu tutulan bataryaların yangınların ve patlamaların sebebi olduğu resmiyet kazanırken, Galaxy Note serisinin geleceği merak konusuydu. Sonunda resmi ağızlardan Galaxy Note 8 ile ilgili onaylama geldi.
 
Galaxy Note 8 ne zaman çıkacak?
Samsung Mobile müdürü DJ Koh, şirketin daha iyi, güvenli ve yenilikçi olma konusunda iddialı olduklarını vurguladığı, yeni ve gelişmiş Galaxy Note 8 modelini bu yılın sonunda tanıtma planlarını duyurdu.
 
2016 yılının eksiksiz cihazlarından birisi olarak gösterilen ancak olumsuz olaylar sonucunda geri çağrılan Galaxy Note 7’nin, bu iddialı sözlere bakılırsa yeni modeliyle tüm bu olumsuzları unutturacak bir şekilde geri dönüş yapacağını söylemek mümkün.
 

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