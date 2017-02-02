Samsung Trump’ın vergi tehditlerine boyun eğdi

Donald Trump başkanlık yarışını kazanmasının ardından henüz başkanlık koltuğuna oturmadan büyük şirketlerin yatırımlarını ABD’ye çekmek için çalışmalara başlamış ve öncelikle Toyota, Ford, General Motors gibi otomobil üreticilerini ardından Apple ve Foxconn’u uyararak Amerika’da üretim yapmadıkları takdirde %30’a varan gümrük vergisiyle karşılaşacaklarını söylemişti. Olası yüksek vergilerden çekinen şirketler ise yatırım politikalarını değiştirerek ABD'ye yönelik yeni yatırım hamleleri duyurmuşlardı.

Samsung’un da yüksek vergiler yüzünden kazanç kaybına uğramak istemeyen bu şirketlerin arasına katılması yakın gibi görünüyor. İsmi açıklanmayan bir Samsung yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Samsung ABD’de yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Ev aletlerinin üretileceği bu tesis için ne kadar harcama yapılacağı ve nerede kurulacağına ilişkin bir bilgi verilmezken Samsung yaptığı açıklamayla sadece ‘’yeni yatırım ihtiyaçlarını değerlendirdiğini’’ söyledi.

Güney Koreli Şirketler de Harekete Geçti

Bugüne kadar ithalat ve ABD’de üretim konusunda pek ısrarcı olmayan Güney Koreli şirketlerin genelinde Trump’ın uygulaması muhtemel olan gümrük vergisine karşı bir endişe görülüyor. Geçtiğimiz ay Hyundai yaptığı açıklamayla ABD’deki yatırımlarını %50 arttırarak 5 yıl içinde 3.1 milyar dolara çıkaracağını belirtirken LG ise yılın ilk yarısı bitmeden ABD’de bir üretim üssü inşa edip etmeyeceklerine karar vereceklerini duyurmuştu.