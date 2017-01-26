Samsung ve Google’dan yapay zeka ortaklığı

Bixby isimli yeni bir sanal asistan geliştirdiği bilinen Samsung, yapay zeka alanında Google ile birlikte çalışmayı amaçlıyor.

Samsung’un mobil kanadının başındaki isim Lee Kyeong, geçen günlerde düzenlenen konferansta Samsung’un yapay zeka çalışmalarıyla ilgili olarak ilginç bir bilgi paylaştı.

Google ile birlikte yapay zeka çalışmaları yürüttüklerini açıklayan Kyeong ayrıca gelişen pazarlarda akıllı telefon piyasasının güçlenmesi adına çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Bu açıklama teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Zira Samsung’un Google Asistan’ı kullanmak yerine kendi asistanı olan Bixby’i geliştirdiğini biliyoruz. Bixby’nin direkt olarak Google’ın asistanına direkt olarak rakip olacağı düşünülüyor.

Google’ı böylesine zor duruma sokacak olan Samsung’un böyle bir ortaklıkla neler yapacağı ise merak konusu haline gelmiş durumda. Üstelik Google Asistan’ı terk eden tek firma Samsung da değil. Bilindiği üzere Huawei de Mate 9’da Amazon Alexa kullanacağını açıklamıştı. Google’ı böylesine zor duruma sokacak olan Samsung’un böyle bir ortaklıkla neler yapacağı ise merak konusu haline gelmiş durumda. Üstelik Google Asistan’ı terk eden tek firma Samsung da değil. Bilindiği üzere Huawei de Mate 9’da Amazon Alexa kullanacağını açıklamıştı.

Google ve Samsung’un bu ilginç ortak çalışmasının neticesinde Google Asistan’ın nasıl etkileneceği ve Samsung Bixby’nin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.