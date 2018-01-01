Samsung ve Lg Eski pilli telefonları yavaşlatıyor mu?

Bir çok mutsuz iPhone kullanıcısı dava açmış, bir anlamda Apple'ın başı son bir haftadır ciddi ağırmıştı. Hal böyle olunca akıllı telefon pazarındaki diğer büyük oyunculardan Samsung ve LG gibi üreticilerinde bu yönde bir yaklaşımları var mı merak konusu olmuştu.

Belki de bu yüzden Samsung ve LG, telefonlarının hiçbirinin benzer uygulamaları kullanmadığını söylemeye başladılar.

Her iki şirkette Phone Arena gönderdikleri e-posta ile pillerin yaşlanma durumlarına göre cihazların CPU taleplerini ve performanslarını yavaşlatmadıklarını belirttiler.

Kısaca Samsung ve LG Kullanıcılarının için rahat olsun!

LG "Asla yok, Asla Yapmayacağız" derken Samsung; "Telefon ömrü boyunca yazılım güncellemeleri ile CPU performansını düşürmüyoruz" dedi.

Samsung ve LG'nin bu konudaki cevapları, The Verge'ın HTC ve Motorola tarafından yapılan benzer açıklamalardan bir gün sonra geldi; her iki şirket de, telefonlarının yaşı arttıkça telefonlarının performansını azaltmadığını söylüyorlardı.

Tüm bu açıklamalar Apple'ın bu davranışının endüstri standartlarında bir davranış olmadığını kanıtlıyor.