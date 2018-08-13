Samsung yapay zeka için 22 milyar dolar yatıracak
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın gelecekte kullanıma girecek yapay zeka ve 5G teknolojilerini geliştirmek için 22 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesi ayırdığını duyurdu.
Samsung’un planına göre, 40 bin yeni iş imkanı yaratacak bu yatırımla yapay zeka, 5G, biyokozmetik ve diğer gelecek teknolojilerinde Samsung çok önemli avantajlar elde edecek.
Güney Koreli şirket bu 40 milyar dolarlık yatırımı, önümüzdeki 3 yıl içinde gerçekleştirmiş olacak. Yatırımın büyük bölümü ise Güney Kore’de yapılacak. Şirketin işe alacağı 40 bin çalışandan 1000’i ise, dünya çapında değer gören önemli yapay zeka uzmanları olacak.
(Techinside)
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