Samsung’dan yüksek kapasiteli elektrikli otomobil bataryası

Geliştirilen bu yeni teknoloji sayesinde yüzde 80 seviyesinde şarja yalnızca 20 dakika içerisinde ulaşılabiliyor ve yüzde 80 şarjla yaklaşık 500 kilometre yol alınabildiği ifade ediliyor. Bu da acil bir yere gidilmek istendiğinde yeterli menzilin kısa süre içerisinde sağlanabileceği anlamına geliyor.

Geliştirilme aşamasında olan bataryanın 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Dolayısıyla Samsung’un yeni bataryasına sahip elektrikli otomobiller için uzun bir süre daha beklememiz gerekiyor.