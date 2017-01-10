Samsung’dan yüksek kapasiteli elektrikli otomobil bataryası
Elektrikli otomobiller gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Ancak bu otomobilleri şarj etmek için halen yeterince gelişmiş teknolojiler mevcut değil. Otomobile yakıt almak için birkaç dakika yeterli olurken elektrikli otomobilleri şarj etmek saatler sürebiliyor. Samsung’un geliştirdiği yeni batarya teknolojisi ise şarj süresini büyük ölçüde kısaltıyor.
Geliştirilen bu yeni teknoloji sayesinde yüzde 80 seviyesinde şarja yalnızca 20 dakika içerisinde ulaşılabiliyor ve yüzde 80 şarjla yaklaşık 500 kilometre yol alınabildiği ifade ediliyor. Bu da acil bir yere gidilmek istendiğinde yeterli menzilin kısa süre içerisinde sağlanabileceği anlamına geliyor.
Geliştirilme aşamasında olan bataryanın 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Dolayısıyla Samsung’un yeni bataryasına sahip elektrikli otomobiller için uzun bir süre daha beklememiz gerekiyor.
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