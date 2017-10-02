Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı

Başta otonom sürüş teknolojisi olmak üzere son dönemlerde yapay zekaya yönelik ciddi çalışmalar ve yatırım yapan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son olarak Kanada'da bir yapay zeka laboratuvarı açtığını duyurdu. Samsung'un yeni teknolojiler geliştiren birimi olan Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü(SAIT) bir süredir Toronto Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve New York Üniversitesi ile birlikte yapay zekaya yönelik ortak çalışmalar yürütüyordu. SAIT ayrıca 2014 yılından beri; yapay zeka, derin öğrenme ve makine öğrenimi alanında dünyanın önde gelen isimlerinden olan Montreal Üniversitesi'nden Profesör Yoshua Bengio ile iş birliği yapıyordu.

Samsung'un Teknolojisini Güçlendirmeye Çalışacak

Şimdi ise bu çalışmaları bir adım ileri taşıyan şirket, Montreal Üniversitesi'nde yapay zeka laboratuvarı açtı. Profesör Bengio, diğer öğretim görevlileri ve üniversitedeki öğrenciler ile birlikte Samsung'un Güney Kore'den göndereceği araştırmacıların birlikte çalışacağı laboratuvarda yapay zeka çalışmaları yürütülecek. Otonom sürüş, görüntü tanıma, çeviri ve robotlar gibi yapay zeka uygulamalarına ağırlık verecek olan araştırmacılar Samsung'un teknolojisini güçlendirmeye çalışacak.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, Samsung'un 125 milyon dolarlık yatırımla kurduğu yapay zeka laboratuvarı, aynı zamanda şirketin ABD'li rakipleriyle rekabete girmekten çekinmediğini gösteriyor. Geçtiğimiz ay otonom sürüş testleri için Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden izin alan şirket Kanada'da yapay zeka laboratuvarı açarak ülkede yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten Apple, Google, Microsoft ve Facebook gibi şirketlere hem komşu hem de rakip olacak.