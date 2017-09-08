Samsung’un bütçeyi zorlamayan yeni tableti Galaxy Tab A2 S
Samsung’un giriş seviyesi yeni tableti Galaxy Tab A2 S gün ışığına çıktı. Bu yıl amiral gemisi tableti Galaxy Tab S3’ü piyasaya süren Samsung, şimdi de yeni tabletini satışa sunmaya hazırlıyor.
Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneğiyle gelmesi beklenen tabletin 1280 x 800 piksel çözünürlüklü 8 inçlik ekrana sahip olacağı belirtiliyor.
1,4 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden ve 2 GB RAM’den güç alacağı konuşulan tablette dahili hafızası artırılabilir 16 GB’lık hafızanın yer alacağı ifade ediliyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen tabletin arkasında 8 megapiksel önünde ise 5 megapiksel selfie kamerasının olacağı dile getiriliyor.
Pil kapasitesi 5.000 mAh olan tabletin Avrupa’da 200 eurodan satışa sunulması bekleniyor. Tabletin LTE destekli modelinin yurt dışındaki fiyatının 300 euro olacağı konuşuluyor. (LOG)
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