Samsung’un güvenliği Pentagon’un yöneticisine emanet

Pentagon’da bilgi sistemleri grubu başkanı (CIO) görevinde olan Terry Halvorsen, Samsung saflarına katılıyor. Halvorsen’in Samsung’un Mobil ve IT bölümünün başındaki isim Shin Jong-Kyun’a güvenlik alanında tavsiyelerde bulunacağı belirtiliyor. Uzun yıllardır Pentagon’a hizmet eden ismin Samsung’un Avrupa ve Amerika’daki ağ güvenliğinden sorumlu olacağı ifade ediliyor.

Samsung yıllardır Knox adı verilen bir güvenlik yazılımı ile hem telefonlarda hem de tabletlerde üstün güvenlik sunmayı amaçlıyor. Güvenli odaklı nedenlerden ötürü şirketin Hükümetlerle ve askeri güçlerle arasını yakın tutmak istediği biliniyor.

Her ne kadar güvenliği had safhada tutmak istese de Samsung’un bazı yazılımlarında halen güvenlik açıklarına rastlanabiliyor. Samsung’un işletim sistemi Tizen’de ciddi güvenlik açıklarına rastlandığı biliniyor. Hatta bazı güvenlik uzmanları daha önce hiçbir yazılımda görmedikleri kadar açığı tek bir işletim sisteminde gördüklerini şaşkınlıkla dile getirmişlerdi. Belki Pentagon’dan gelen bu önemli isim ile birlikte Samsung’un yazılımlarındaki bu gibi önemli açıklar giderilebilir.