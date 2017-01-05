Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonu için geri sayým baþladý Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonunu yakýn bir gelecekte tanýtacaðý uzun süredir biliniyordu. Yeni yýla girdiðimiz bugünlerde Samsung’un söz konusu telefonunun ne zaman çýkacaðý sorusu daha da merak edilir hale geldi. Eðer sýzýntýlar doðruysa bu yenilikçi telefon için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.