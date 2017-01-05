Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJÝ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonu için geri sayým baþladý

Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonunu yakýn bir gelecekte tanýtacaðý uzun süredir biliniyordu. Yeni yýla girdiðimiz bugünlerde Samsung’un söz konusu telefonunun ne zaman çýkacaðý sorusu daha da merak edilir hale geldi. Eðer sýzýntýlar doðruysa bu yenilikçi telefon için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galaxy X ismiyle anýlacaðý öne sürülen cihazda 4K çözünürlüðünde ekranýn yer alacaðý söyleniyor. Güvenlik konusunda önemli geliþtirmelerin yer alacaðý cihazda parmak izi okuyucunun yaný sýra retina okuyucunun kullanýlacaðý da ifade ediliyor. Diðer Galaxy modellerine göre daha pahalý olmasýna kesin gözüyle bakýlan cihazýn fiyatý net olarak bilinmiyor fakat 2017’nin 3’üncü ve 4’üncü çeyreði arasýnda raflardaki yerini alacaðý ileri sürülüyor.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldýrganýnýn taksi parasý aldýðý iddia edilen lokanta sahibi konuþtu

Reina saldýrganýnýn taksi parasý aldýðý iddia edilen lokanta sahibi konuþtu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Suriyeli ressam bombalarý sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombalarý sanata çevirdi

DEAÞ'a ait 3 ÝHA düþürüldü

DEAÞ'a ait 3 ÝHA düþürüldü

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA