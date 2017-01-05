Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonu için geri sayým baþladý
Samsung’un katlanabilir ekranlý telefonunu yakýn bir gelecekte tanýtacaðý uzun süredir biliniyordu. Yeni yýla girdiðimiz bugünlerde Samsung’un söz konusu telefonunun ne zaman çýkacaðý sorusu daha da merak edilir hale geldi. Eðer sýzýntýlar doðruysa bu yenilikçi telefon için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.
Galaxy X ismiyle anýlacaðý öne sürülen cihazda 4K çözünürlüðünde ekranýn yer alacaðý söyleniyor. Güvenlik konusunda önemli geliþtirmelerin yer alacaðý cihazda parmak izi okuyucunun yaný sýra retina okuyucunun kullanýlacaðý da ifade ediliyor. Diðer Galaxy modellerine göre daha pahalý olmasýna kesin gözüyle bakýlan cihazýn fiyatý net olarak bilinmiyor fakat 2017’nin 3’üncü ve 4’üncü çeyreði arasýnda raflardaki yerini alacaðý ileri sürülüyor.
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